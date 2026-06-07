Президент Румынии сказал, чей дрон был в Констанце и пригрозил ответственностью

Никушор Дан / © Associated Press

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Президент Румынии Никушор Дан заявил, что в Констанце провел длительное рабочее совещание после инцидента с взорвавшимися в порту города морскими дронами.

«Безопасность этого региона для меня является приоритетом, и я понимаю, почему люди задают вопрос о том, насколько безопасно сейчас ехать на Черное море», — говорится в сообщении президента.

«Ответственность за подобные инциденты лежит в России как на стране, начавшей агрессию. Украина стала жертвой этой агрессии и защищает себя. Для случаев типа случившегося в порту Констанцы действуют специальные протоколы с четко определенными действиями для каждого учреждения. Хочу подчеркнуть, что в этой ситуации все предусмотренные процедуры были выполнены», — подчеркнул президент.

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Он также отметил, что версия о преследовании потерявшими управление дронами судна из так называемого российского «теневого флота» не подтвердилась. Судно не входит в санкционные списки ЕС и США и уже несколько раз проходило по тому же коммерческому маршруту.

У берегов Констанцы взорвался украинский морской дрон — последние новости

5 июня в румынском порту Констанца самоподорвался морской дрон. Прошло без жертв. Дрон сдетонировал вблизи штаб-квартиры Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море. Район сразу изолировали от людей.

Минобороны страны сообщило, что дрон «не является частью вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море».

В то же время он «принадлежит к типу, который использовался во время войны в Украине», отметили в ведомстве. Украинские власти подтвердили принадлежность дрона.

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Как сообщили в Военно-морских силах Украины, один из морских безэкипажных катеров во время выполнения задания в Черном море «под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии».

По словам спикера МИД Георгия Тихого, ВМС Украины «своевременно сообщили румынской стороне о беспилотнике, потерявшем управление из-за российского глушения».

Именно благодаря сотрудничеству двух государств удалось избежать жертв.

«Этот инцидент еще раз показывает, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона», — подчеркнул Тихий.

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