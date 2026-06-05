Взрыв морского дрона ВСУ в порту Констанца: президент Румынии отреагировал

Морской дрон

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Президент Румынии Никушор Дан отреагировал на взрыв морского беспилотника в порту Констанца, заявив, что инцидент стал следствием войны России против Украины и отметил рост рисков для безопасности в Черном море.

Об этом он написал на своей странице в X.

По его словам, правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали на угрозу и превентивно эвакуировали территорию взрыва. Как отметил глава государства, признаков пострадавших нет.

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Он отметил, что приоритетом для власти остается защита человеческих жизней и безопасность портовой инфраструктуры. Обстоятельства инцидента и возможные дополнительные риски выясняют компетентные органы.

Президент Румынии также обратил внимание, что это уже второй серьезный инцидент в сфере безопасности на румынском побережье на этой неделе после обнаружения морской мины между Вама Веке и 2 Май, а также события в Галаке.

Он отметил, что на фоне войны в Украине среда безопасности в регионе остается напряженной, поэтому Румыния поддерживает высокий уровень бдительности и сотрудничает с союзниками по НАТО.

Отдельно президент подчеркнул, что подобные инциденты являются прямым следствием войны, развязанной Россией против Украины, и подтвердил намерение страны продолжать меры по защите граждан и национальных интересов.

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Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что один из морских дронов ВМС ВСУ во время выполнения задания в Черном море потерял управление и оказался у румынского побережья, заставив командование принять срочные меры.

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