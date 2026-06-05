Вибух морського дрона ЗСУ в порту Констанца: президент Румунії відреагував

Морський дрон

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Президент Румунії Нікушор Дан відреагував на вибух морського безпілотника в порту Констанца, заявивши, що інцидент став наслідком війни Росії проти України та наголосивши на зростанні ризиків для безпеки в Чорному морі.

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

За його словами, правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували на загрозу та превентивно евакуювали територію до вибуху. Як зазначив глава держави, ознак постраждалих немає.

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Він наголосив, що пріоритетом для влади залишається захист людських життів і безпека портової інфраструктури. Обставини інциденту та можливі додаткові ризики наразі з’ясовують компетентні органи.

Президент Румунії також звернув увагу, що це вже другий серйозний інцидент у сфері безпеки на румунському узбережжі цього тижня — після виявлення морської міни між Вама Веке та 2 Май, а також події в Галаці.

Він зазначив, що на тлі війни в Україні безпекове середовище в регіоні залишається напруженим, тому Румунія підтримує високий рівень пильності та співпрацює з союзниками по НАТО.

Окремо президент наголосив, що подібні інциденти є прямим наслідком війни, розв’язаної Росією проти України, та підтвердив намір країни продовжувати заходи для захисту громадян і національних інтересів.

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Раніше Військові-морські сили ЗСУ повідомили, що один з морських дронів ВМС ЗСУ під час виконання завдання в Чорному морі втратив управління та опинився поблизу румунського узбережжя, змусивши командування вжити термінових заходів.

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