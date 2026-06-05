Даніель Салем розплакався через зворушливий вчинок доньки та публічно звернувся до неї

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Телеведучий і військовий Даніель Салем отримав несподівану посилку від 11-річної доньки Луни, яка живе за кордоном разом із мамою.

Коробка прийшла без попередження і стала для нього повною емоційною несподіванкою. Усередині були речі, зроблені дитячими руками. Кожна дрібниця несла особистий сенс. Усе було присвячено батькові. І саме ця щирість вибила ґрунт з-під ніг навіть дорослого чоловіка.

«Я не знаю, за що мені так пощастило, але ти мій найбільший подарунок життя», — написав під відео ведучий.

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Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

У коробці Салем знайшов браслети з написами, невеликі сувенірні скейтборди, а також листівки, написані від руки. У кожному предметі — короткі послання та символічні зізнання. Після відкриття посилки він не зміг стримати сліз. Емоції накрили раптово. Зірка зізнався, що такого жесту не очікував і саме це зробило момент особливо сильним.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Публікація швидко почала ширитися мережею. Користувачі відреагували десятками коментарів і ділилися власними історіями про дітей та батьків. Багато хто підкреслив, що прості речі інколи мають більшу вагу, ніж будь-які дорогі подарунки.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, нещодавно обраниця знаменитості Lida Lee здивувала сюрпризом для коханого Салема. Співачка влаштувала неординарне побачення.

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