Атака РФ на Румунію: Україна готова допомогти країні НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

Реклама

Україна засудила влучання російського дрона по житловому будинку в Румунії та пропонує сусідній державі тісну співпрацю для захисту від ворожих загроз.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомила пресслужба відомства.

Сибіга прокоментував атаку російського безпілотника на території Румунії.

Реклама

«Нещодавнє вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі міста Галац ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи», — висловився очільник МЗС України.

За словами міністра, посилення підтримки України та збільшення тиску на державу-агресора, зокрема шляхом запровадження жорсткіших санкцій, залишаються вкрай важливими для відновлення миру й безпеки в регіоні.

Він також наголосив, що зміцнення української системи протиповітряної оборони є стратегічно необхідним кроком не лише для захисту України, а й для мінімізації загроз для сусідніх держав.

«Україна твердо стоїть пліч-о-пліч із Румунією. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз«, — наголосив Сибіга.

Реклама

Російський дрон у Румунії — що відомо

Нагадаємо, час нічної російської атаки на Україну 29 травня ворожий дрон влучив у 10-поверхівку в румунському місті Галац, через що постраждало двоє людей. Міська влада засудила інцидент, а МЗС Румунії назвало його серйозною ескалацією та порушенням повітряного простору, пообіцявши дипломатичну відповідь. НАТО засудило атаку, наголосивши на посиленні оборони проти таких загроз.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про закриття російського консульства в Констанці та вислання генконсула. Влада підтвердила траєкторію польоту БпЛА з території РФ і поклала повну відповідальність на Москву, назвавши інцидент наслідком її агресії.

У Кремлі заявили, що президента РФ Володимира Путіна поінформували про падіння дрона в Румунії, проте жодних деталей не надали. Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова цинічно назвала реакцію НАТО «галасом» і пригрозила Румунії заходами у відповідь на висилання російського консула та закриття консульства.

Новини партнерів