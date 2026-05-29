Ракета за $100 млн вибухнула за лічені секунди: NASA може втратити важливу місію

Ракета Blue Origin / © Associated Press

Реклама

Ракета New Glenn вартістю 100 мільйонів доларів вибухнула під час планового випробування на стартовому майданчику 36 космічної станції на мисі Канаверал у Флориді. Інцидент може вплинути на майбутні місячні місії NASA Artemis.

Про це пише Daily Mail.

Окрім цього, про вибух ракети та стан безпеки персоналу повідомив засновник компанії Blue Origin Джефф Безос, а про подальші кроки щодо розслідування інциденту поінформував адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Реклама

Випробування відбулося рано-вранці. Нижня частина 98-метрової ракети вибухнула, після чого вогняна куля поглинула весь корабель та стартовий майданчик. Внаслідок події ніхто не постраждав. Управління з надзвичайних ситуацій округу Бревард підтвердило відсутність загрози для населення.

«Увесь персонал знаходится в безпеці. Занадто рано знати першопричину, але ми вже працюємо над її пошуком. Дуже важкий день, але ми відновимо все, що потрібно, і повернемося до польотів. Воно того варте», — написав Джефф Безос у соцмережі X.

Засновник конкуруючої компанії SpaceX Ілон Маск відреагував на подію висловом «Ad astra per aspera» («до зірок крізь труднощі»). Випробування проводили перед запуском, який планували на 4 червня. Ракета мала вивести на орбіту 48 супутників Amazon.

У США вибухнула ракета вартістю $100 млн / © соцмережі

Через руйнування майданчика ремонт може тривати місяцями, що ставить під загрозу участь Blue Origin у програмі NASA Artemis III, запланованій на наступний рік. Також на кінець цього року цією ж ракетою планували запуск роботизованого місячного модуля Blue Moon Mark I. Раніше NASA уклало з компанією контракти на доставку марсоходів у 2028 році та участь у місіях Artemis IV і Artemis V.

Реклама

«Ми надамо інформацію про будь-який вплив на програми „Артеміда“ та „Місячна база“, як тільки вона стане доступною», — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

У США вибухнула ракета вартістю $100 млн / © соцмережі

Він також додав у соцмережі X:

«Космічні польоти невблаганні, а розробка нових можливостей запуску важких ракет надзвичайно складна. Ми співпрацюватимемо з нашими партнерами, щоб підтримати ретельне розслідування цієї аномалії, оцінити короткостроковий вплив місії та повернутися до запуску ракет».

Ця аварія сталася за кілька тижнів після попередньої невдачі New Glenn, коли ракета не змогла вивести на правильну орбіту супутник компанії AST SpaceMobile. Тоді Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагало розслідування.

Реклама

Минулого тижня Blue Origin заявила, що FAA схвалило звіт, а причиною минулої помилки назвали теплові умови, через які один із двигунів не досяг повної тяги.

Нагадаємо, ракета New Glenn компанії Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса вибухнула під час вогневих випробувань на стартовому майданчику у Флориді ввечері, 28 травня. Інцидент став черговим ударом для космічної програми компанії, яка намагається скоротити відставання від SpaceX Ілона Маска.

До слова, розсекречені матеріали місії «Аполлон-12» знову привернули увагу до теми НЛО. На фото та у стенограмах астронавти описували загадкові вогні, що «відлітали до зірок».

Новини партнерів