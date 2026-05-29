Ракета за $100 млн взорвалась в считанные секунды: NASA может потерять важную миссию

Ракета Blue Origin / © Associated Press

Ракета New Glenn стоимостью 100 миллионов долларов разразилась во время планового испытания на стартовой площадке 36 космической станции на мысе Канаверал во Флориде. Инцидент может повлиять на предстоящие месячные миссии NASA Artemis.

Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, о взрыве ракеты и состоянии безопасности персонала сообщил основатель компании Blue Origin Джефф Безос, а о дальнейших шагах по расследованию инцидента проинформировал администратор NASA Джаред Айзекман.

Испытание прошло ранним утром. Нижняя часть 98-метровой ракеты взорвалась, после чего огненный шар поглотил весь корабль и стартовую площадку. В результате происшествия никто не пострадал. Управление по чрезвычайным ситуациям округа Бревард подтвердило отсутствие угрозы населению.

«Весь персонал находится в безопасности. Слишком рано знать первопричину, но мы уже работаем над ее поиском. Очень трудный день, но мы восстановим все, что нужно, и вернемся к полетам. Оно того стоит», — написал Джефф Безос в соцсети X.

Основатель конкурирующей компании SpaceX Илон Маск отреагировал на событие выражением «Ad astra per aspera» («к звездам через трудности»). Испытания проводились перед запуском, который планировалось на 4 июня. Ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников Amazon.

Из-за разрушения площадки ремонт может занять месяцы, что ставит под угрозу участие Blue Origin в программе NASA Artemis III, запланированной на следующий год. Также к концу этого года этой же ракетой планировали запуск роботизированного лунного модуля Blue Moon Mark I. Ранее NASA заключило с компанией контракты на доставку марсоходов в 2028 году и участие в миссиях Artemis IV и Artemis V.

«Мы предоставим информацию о любом влиянии на программы „Артемида“ и „Лунная база“, как только она станет доступной», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

В США взорвалась ракета стоимостью $100 млн / © соцмережі

Он также добавил в соцсети X:

«Космические полеты неумолимы, а разработка новых возможностей запуска тяжелых ракет очень сложна. Мы будем сотрудничать с нашими партнерами, чтобы поддержать тщательное расследование этой аномалии, оценить краткосрочное влияние миссии и вернуться к запуску ракет».

Эта авария произошла через несколько недель после предварительной неудачи New Glenn, когда ракета не смогла вывести на правильную орбиту спутник компании AST SpaceMobile. Тогда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало расследования.

На прошлой неделе Blue Origin заявила, что FAA одобрило отчет, а причиной прошлой ошибки назвали тепловые условия, из-за которых один из двигателей не достиг полной тяги.

Напомним, ракета New Glenn компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса разразилась во время огневых испытаний на стартовой площадке во Флориде вечером, 28 мая. Инцидент стал очередным ударом для космической программы компании, пытающейся сократить отставание от SpaceX Илона Маска.

