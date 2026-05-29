В оточенні російського президента Володимира Путіна просувають масштабні проєкти з подовження життя, які передбачають, зокрема, біодрук людських органів та вирощування їх усередині генетично модифікованих свиней.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на російських науковців та представників Кремля.

За даними видання, ідея створення людських органів у лабораторії стала частиною державної програми довголіття, яку Путін представив у 2024 році.

Тоді Кремль заявляв, що ця ініціатива має «врятувати 175 тисяч життів» до кінця десятиліття. Ця цифра чомусь приблизно збігалася з незалежними оцінками втрат російських військ під час вторгнення в Україну.

У межах програми російські державні наукові установи зосередилися на двох основних напрямах — біодруку живих тканин та ксенотрансплантації, тобто вирощуванні людських органів у міні-свинях, які вважаються генетично сумісними з людиною.

Як пише The Wall Street Journal, російські дослідники вже заявили про успішний біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші. У Кремлі стверджують, що роботи ведуться одразу в кількох державних наукових центрах.

«У Російській Федерації триває робота над цілим рядом наукових програм у цій галузі», — цитує видання повідомлення пресслужби Кремля.

За інформацією WSJ, ключову роль у просуванні програми відіграють дочка Путіна Марія Воронцова, яка займається державними генетичними програмами, а також керівник Курчатовського інституту Михайло Ковальчук — брат одного з найближчих соратників російського президента Юрія Ковальчука.

Сам Ковальчук раніше заявляв російським ЗМІ, що сучасна наука нібито наближається до можливості «необмеженого» відновлення людського організму.

«Важко говорити про безсмертя, але здатність людини відновлюватися, безсумнівно, зростатиме», — заявив він.

Водночас видання зазначає, що на відміну від аналогічних західних досліджень у сфері продовження життя, російські розробки майже не представлені у провідних міжнародних наукових журналах.

Російський вчений Олександр Островський, який працював у сфері біодруку та залишив РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, висловив сумнів щодо реальних результатів цих проєктів.

«Якщо немає публікацій, то немає й реальних результатів, і їхні заяви, ймовірно, слід сприймати як прагнення, якщо не сказати мрії», — сказав Островський.

За його словами, через міжнародні санкції російська наука дедалі більше ізолюється від світової наукової спільноти, а наближені до Кремля дослідники можуть повідомляти Путіну саме ту інформацію, яку він хоче чути для подальшого фінансування програм.

Мрії Путіна про «безсмертя» — що відомо

Нагадаємо, минулого року під час візиту господаря Кремля до Пекіна очільник Китаю Сі Цзіньпін порушив тему можливості подовжити життя до 150 років в особистій розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом Центральне телебачення Китаю (CCTV) висунуло вимогу видалити відео Reuters, на якому зафіксовано розмову китайського і російського лідерів про довголіття і навіть досягнення безсмертя.

Після оприлюднення уривків розмови Сі та Путіна в соцмережах Китаю з’явилося безліч жартів та обговорень щодо життя до 150 років. Деякі компанії навіть використали хайп для просування власних медичних послуг. Зрештою у китайській соцмережі Weibo було заблоковано пошуковий запит «150 років».

Британський таблоїд Daily Star припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче залишатися при владі до 2050 року, після чого передати посаду своєму синові Івану, якому зараз 10 років.

