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“100 років — мінімум”: у Росії помер лікар, який обіцяв довголіття Путіну

“100 років — мінімум”: у Росії помер лікар, який обіцяв довголіття Путіну

Президент РФ Володимир Путін та його особистий геронтолог Володимир Хавінсон у 2017 році / Фото: The Moscow Times

Російському геронтологу, який боровся зі старінням за допомогою пептидів, вдалося дожити всього до 77 років.

Один із провідних російських геронтологів, засновник Інституту біорегуляції та геронтології, академік РАН Володимир Хавінсон помер у віці 77 років. У 2017 році він обіцяв російському президенту Путіну “мінімум 20 років” активного життя. 

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на віце-губернатора Санкт-Петербурга Олега Єргашева.

Вчений, якого російські ЗМІ називали “особистим геронтологом” президента Володимира Путіна, з початку 1990-х займався проблемами старіння та продовження активного життя, зареєструвавши 13 лікарських препаратів та 64 види БАД на основі пептидів.

У 2017 році Путін нагородив Хавінсона орденом Дружби за особливі досягнення у галузі медицини. Напередодні нагородження в  інтерв'ю петербурзькому виданню “Фонтанка” науковець, посилаючись на Біблію, стверджував, що ресурс людського організму може досягати 120 років, а щонайменше становить 100 років. 

“Це ще у Старому Завіті написано, що Бог стільки дав людині. Максимальний рекорд Книги Гіннесса - 122 роки прожила француженка Ганна Кальман, у Росії рекорд - 117 років Варвара Семенякова. Тому 100 років – це мінімум”, - запевняв особистий геронтолог Путіна.

Господарю Кремля у 2017 році він обіцяв “мінімум 20 років” активного життя і називав його “зразком” із “блискучим потенціалом”. 

Хавінсон також наголошував, що медицина має продовжувати життя державних діячів, тому що “досвідченого лідера, як правило, замінити ніким”. "А без нього в країні почнеться політична криза", - пояснював учений.

"Відкриття пептидів, а на їх основі пептидних біорегуляторів принесло Хавінсону світову популярність", - написав Єргашев у  некролозі.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що його перестали впізнавати його “шкільні друзі та однокурсники”.

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