Його знайомі не вірять, що спілкуються з оригінальним диктатором, а не його двійниками.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що його припинили впізнавати його “шкільні друзі та однокурсники”.

Про це пишуть росЗМІ.

Так, в ході візиту на Чукотку Путін поскаржився, що його знайомі не вірять, що спілкуються з оригінальним диктатором, а не його двійниками. За його словами, він іноді зустрічається з ними та ті часто дивляться на нього і кажуть: “Я ось не вірю… Ти це? Або не ти”.

Проте невідомо, як часто Путін проводить такі зустрічі, оскільки всі його офлайн співрозмовники повинні проходити “карантин”. У 2020 році він доходив до двох тижнів ізоляції.

Що цікаво, інформація про двійників Путіна останнім часом часто з’являється в медіа. Дехто каже, що в одного із “Путіних” є навіть кулуарне ім’я “Васіліч”.

Нагадаємо, що в Росії можуть відбутися не вибори президента країни-терористки, а “вибори Путіна” або людей, які на нього схожі.

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