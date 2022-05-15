Як позбутися неприємного запаху у взутті домашніми засобами

Від неприємного запаху навіть від нового взуття не застрахований ніхто. Не завжди допомагає і ретельний догляд за ногами. Поради, як позбутися неприємного запаху від взуття - у матеріалі ТСН.ua

При своєчасному та правильному догляді за ногами причинами неприємного запаху у взутті може бути неякісний матеріал самого взуття, особливо це стосується устілок. Краще, звичайно купувати шкіряне взуття, а устілки бажано частіше міняти. Можна використовувати спеціальні устілки з активованим вугіллям, протигрибкові, з натуральною основою. Дуже важливо ретельно просушувати промочене взуття, через те, що волога може спричинити появу грибка, який і викликає неприємний запах. Якщо матеріальні засоби дозволяють, то краще купити другу пару взуття, щоб можна було ретельніше просушити свої черевики, туфлі, кросівки.

Позбавити неприємного запаху взуття можна з допомогою спеціальних засобів - дезодорантів, розчинів, стікерів. Ефективними є і народні засоби боротьби із запахом.

Як позбавитись неприємного запаху взуття з допомогою домашніх засобів

Найпростіше, що можна зробити, так це протерти, помити взуття звичайним мильним розчином.

Позбутися запаху за п'ять хвилин допоможуть такі засоби як перекис водню, оцет. Ватою, змоченою оцтом чи перекисом водню, протерти взуття всередині. Постарайтесь не налити занадто багато рідини, щоб взуття не довелося сушити.

Якщо немає алергії на ефірні олії, можна капнути на устілку кілька крапель олії чайного дерева, лаванди чи лимонного соку. Ефірні олії й сік лимону мають антибактеріальні властивості, крім того у них власний приємний аромат. Можна розвести кілька капель речовини у воді та покропити цією сумішшю взуття всередині, а потім висушити.

За ніч прибрати неприємний запах взуття допоможуть чайні пакетики. Покладіть їх у взуття на ніч і вранці заберіть. Чай також володіє антибактеріальними властивостями, крім того, він хороший сорбент - вбирає в себе будь-який запах.

Крім чайних пакетиків прибрати неприємний запах із взуття за ніч допоможуть сода, дитяча присипка, активоване вугілля. Вониі вбирають вологу, яка і може бути причиною розмноження бактерій, що викликають запах. Висипте на ніч у взуття соду, присипку або розтовчене вугілля. Можна безпосередньо у взуття, але перед цим у пакет, щоб не забруднити черевики. Якщо безпосередньо у взуття, ранком взуття потрібно добре витрусити або пропилососити.

Взуття можна заморозити. Зимою для цього винести його на ніч на мороз, наприклад, на балкон, літом можна покласти взуття в холодильник. Устілки перед цим потрібно вийняти. Мороз вбиває бактерії.

Знищити неприємний запах у взутті можуть свіжі чи засушені листя м'яти, подрібнена кора дуба. Просто покладіть їх у полотняний або лляний мішечок перед тим як покласти їх на ніч у взуття.

Боротися із запахом цвіллі теж можна, правда це займе більше часу. Спочатку потрібно помити взуття мильним розчином, для дезінфекції протерти розчином хлору. Після цього взяти у рівних частинах нашатирний спирт та горілку, або нашатирний спорт та оцет та цим розчином ретельно протерти взуття всередині та ззовні. І висушити.

Врешті решт взуття, якщо воно не шкіряне і матеріал це дозволяє зробити, можна випрати в пральній машинці використавши для цього потрібний режим прання. Щоб позбавитись неприємного запаху в кросівках, якраз найкраще використати пральну машинку.

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