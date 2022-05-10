Чому губки для миття посуду різного кольору: ви точно цього не знали

Чому губки для миття посуду різного кольору: ви точно цього не знали

Зазвичай губки для миття посуду різного кольору. Більшість людей думають, забарвлення губок - суб'єктивне уподобання їх виробників, справа смаку, або фішка для успішних продажів. Чому і для чого насправді губки різного кольору - в матеріалі ТСН.ua

Будь-яка губка складається з двох частин – поролону та жорсткої смужки, приклеєної до нього. Ця жорстка частина називається скотч-брайтон або абразивною частиною. Насамперед увагу потрібно звертати на колір не поролону, а цієї абразивної частини. Колір абразивної частини- показник жорсткості губки. Саме забарвлення цього жорсткішого прошарку, а не поролону повідомляє про призначення губки та її можливе застосування.

Розуміючи, про що сигналізує колір абразивної частини, можна його вдало використовувати, щоб досягнути чистоти посуду та не пошкодити його надмірно жорсткою поверхнею губки. Абразивна частина - це завжди більш жорсткий матеріал, який використовують, наприклад, для видалення накипу або залишків продукту, що пригорів.

Звичайно губки вибирають не за кольором абразивної частини, а за якимись іншими параметрами, наприклад, величиною мийної площі, жорсткості самого поролону, його якості. А на колір жорсткої смужки, приклеєної до поролону, як правило, не звертають уваги.

Жовті та зелені губки є найпопулярнішими губками.

Жовтий колір скотч-брайтона забезпечує дбайливий догляд. Такою губкою можна мити скляний посуд, кришталь, фарфор. Губка із жовтим шаром відрізняється відсутністю абразивних частинок, тому такою губкою не вийде відмити нагар або бруд, що присохнув. Подібні моделі виготовляються спеціально для очищення делікатних матеріалів.

Зелений колір свідчить, що абразивна частина губки дуже жорстка. За допомогою такої губки можна легко очистити застиглий жир, пригорілу їжу і залишки їжі, які вже засохли. З такою губкою варто бути обережніше, є ризик пошкодити емаль.

Проте є ще три кольори для позначення жорсткості губок, які трапляються рідше.

Чорний колір вказує на максимальну щільність віскози та вміст абразивних речовин. Такі губки створені для видалення нагару та складних плям і застосовувати їх на делікатних поверхнях не можна. Багато господинь взагалі не застосовують чорний скотч-брайт для посуду. Найчастіше такі губки використовуються для миття унітазу та ванни, раковини.

Синій колір смужки вказує на м'яку поверхню, ця губка за жорсткістю наступна за жовтою. Модель можна використовувати для миття скляних виробів, із сильними плямами чи застарілими залишками їжі вона може не впоратися.

Червоний або оранжевий колір абразивної частини дозволяє відтерти засохлу їжу, може використовуватися для миття емалі та тефлону. Такі губки можуть відтерти серйозні забруднення на делікатних поверхнях.

Також варто відзначити, що відтінки скотч-брайту можуть залежать від виробника. Тому щоб не плутатися, зручніше використовувати губки від одного виробника. Якщо в хаті багато посуду з делікатних матеріалів, варто придбати трохи більше жовтих та червоних губок. Для миття звичайних чашок, тарілок, металевих сковорідок та каструль без антипригарного шару - губки із зеленим скотч-брайтом. Чорні губки потрібно мати для видалення найскладніших плям.

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