Ракетний удар по Одесі: пошкоджено цивільне судно європейської компанії

У суботу, 1 березня, російська армія завдала удару балістичною ракетою по місту Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно, постраждало дві людини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту”, - йдеться у повідомленні.

Олег Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибух у місті.

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