В Одесі лунають вибухи: що відомо

У місті Одеса 1 березня було чутно вибух.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух!" – йдеться в повідомленні.

Раніше мер повідомляв, що в області оголошена загроза балістики.

За даними моніторингових каналів в місті приліт балістики.

О 18:09 мер повідомив про відбій повітряної тривоги.

Також про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня повідомляли Повітряні Сили України.

Нагадаємо, в Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК. Він розпорошив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік із травматичної зброї, після чого втік.

Читайте також: