В Одесі лунають вибухи: що відомо

Влада закликає громадян перебувати у безпечних місцях.
У місті Одеса 1 березня було чутно вибух.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибух!" – йдеться в повідомленні.
Раніше мер повідомляв, що в області оголошена загроза балістики.
За даними моніторингових каналів в місті приліт балістики.
О 18:09 мер повідомив про відбій повітряної тривоги.
Також про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня повідомляли Повітряні Сили України.
Нагадаємо, в Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК. Він розпорошив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік із травматичної зброї, після чого втік.
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