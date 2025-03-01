В Одессе раздаются взрывы: что известно

В городе Одесса 1 марта был слышен взрыв.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв!" – говорится в сообщении.

В 18:09 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги. В области объявлена угроза баллистики.

По данным мониторинговых каналов, в городе прилет баллистики.

Также об угрозе применения баллистического вооружения с юга сообщали Воздушные Силы Украины.

Напомним, в Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК. Он распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия, после чего скрылся.

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