В Одессе раздаются взрывы: что известно

Власти призывают граждан находиться в безопасных местах.
В городе Одесса 1 марта был слышен взрыв.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв!" – говорится в сообщении.
В 18:09 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги. В области объявлена угроза баллистики.
По данным мониторинговых каналов, в городе прилет баллистики.
Также об угрозе применения баллистического вооружения с юга сообщали Воздушные Силы Украины.
Напомним, в Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК. Он распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия, после чего скрылся.
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