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В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК: що відомо (фото)

В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК: що відомо (фото)

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у співробітника ТЦК / Фото: Поліція Одеської області

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік ізі травматичної зброї, після чого втік.

В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК.

Про це повідомила поліція Одеської області та оприлюднила фото.

Подія сталася у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", – йдеться у повідомленні.

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових / © Поліція Одеської області
Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових / Фото: Поліція Одеської області

У поліції розповіли, що потерпілий доправлений до медичного закладу.

Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції.

Поліція передала стрільця слідчим СБУ / ©
Поліція передала стрільця слідчим СБУ

Чоловіка передано слідчим СБУ.

Раніше ТСН.ua пояснював, чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи.

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