В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК: що відомо (фото)

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік ізі травматичної зброї, після чого втік.

В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК.

Про це повідомила поліція Одеської області та оприлюднила фото.

Подія сталася у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", – йдеться у повідомленні.

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових / Фото: Поліція Одеської області

У поліції розповіли, що потерпілий доправлений до медичного закладу.

Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції.

Поліція передала стрільця слідчим СБУ

Чоловіка передано слідчим СБУ.

Раніше ТСН.ua пояснював, чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи.

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