В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК: що відомо (фото)

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік ізі травматичної зброї, після чого втік.
В Одесі чоловік стріляв у співробітника ТЦК.
Про це повідомила поліція Одеської області та оприлюднила фото.
Подія сталася у суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар.
Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.
"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", – йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що потерпілий доправлений до медичного закладу.
Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції.
Чоловіка передано слідчим СБУ.
Раніше ТСН.ua пояснював, чи має право поліція перевіряти військово-облікові документи.
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