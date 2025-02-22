Гнійник біля нігтя: як лікувати та уникнути ускладнень

Захворювання може призвести до зміни форми чи втрати нігтя.
Пароніхія — це запалення тканин навколо нігтя, яке супроводжується болем, набряком, почервонінням, а інколи й гноєм.
Про це повідомив медичний центр "Добробут".
Фактори ризику та причини
Гостра пароніхія зазвичай виникає через бактеріальні інфекції, в тому числі стафілококи. Хронічну форму спричиняють грибкові інфекції, часто через тривалий контакт з водою або хімікатами. Травми кутикули, неправильний манікюр чи використання агресивних препаратів також можуть бути причиною захворювання.
Лікування пароніхії
Гостру форму лікують консервативно – забезпечують пальцю спокій, вологі компреси та антибактеріальну терапію. У разі хронічної пароніхії застосовуються протигрибкові засоби. Якщо запальний процес переходить у гнійну стадію, проводять розкриття та дренування гнійника.
Профілактика захворювання
Для запобігання пароніхії важливо, щоб руки і ноги були сухими і чистими, користуватися гумовими рукавичками при роботі з водою чи хімічними речовинами, а також обережно доглядати за нігтями.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що желатин містить колаген, який має величезний позитивний вплив на сполучну тканину, суглоби, кістки, а також шкіру, волосся і нігті.
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