Тільки без оцту: як швидко збити температуру в домашніх умовах

Бувають ситуації, коли під рукою немає ліків і потрібно збити високу температуру народними засобами. Читайте про те, які з них безпечні, в матеріалі ТСН.ua.

Лікарка-педіатриня Вікторія Сіротіна розповіла, чим збити температуру в домашніх умовах у дорослих та дітей, якщо у вас немає ліків або вони не діють.

Температура тіла, яка вважається нормою

Вікторія наголошує, що температура тіла від 36 до 37,2 градусів вважається нормальною. Підвищення температури вказує на те, що в організмі відбувається запальний чи інфекційний процес. Тому не варто лякатися, якщо цифра на термометрі буде трішки вищою за прийняту норму. Це означає, що організм формує імунінет.

Терапевтка запевняє, що навіть за високої температури мозок не пошкодиться і тіло не "згорить". Тому не завжди доцільно ставити собі за мету будь-що збити її.

Лікарі взагалі не радять збивати температуру тіла до 38 градусів ліками чи народними засобами. Вважається, що в такому разі людина заважає імунінету формуватися. Якщо температура підвищується далі, варто задуматися про те, чим її збити. Найкраще спочатку спробувати народні засоби, а вже потім вдаватися до медикаментів.

Як швидко збити температуру в домашніх умовах без ліків

Що потрібно робити:

дитину або дорослого краще роздягнути;

взяти рушник, змочений у теплій воді, та обтирати ним тіло до зниження температури;

давати хворому велику кількість води, щоб він її пив.

Діти часто відмовляються пити чисту воду, особливо під час хвороби. Тому можна замінити її дитячим соком. Головне, щоб вона отримувала достатньо рідини.

Якщо температура тіла дозволяє можна і треба купатися або гуляти на вулиці.

Чого робити в жодному разі не можна

Лікарка просить звернути особливу увагу на те, чого робити не можна, якщо у дорослого чи дитини висока температура:

обтирати оцтом тіло;

ставити клізми зі спиртом чи оцтом;

призначати пацієнту сильнодіючі медичні препарати чи уколи без нагляду лікаря (анальгін, дексаметазон, ношпа, димедрол, папаверин тощо).

Така самодіяльність може призвести до серйозних наслідків.

Які симптоми у дітей з високою температурою повинні насторожити

Якщо у дитини є один чи декілька таких симптомів, потрібно відразу викликати швидку допомогу або звернутися до найближчої лікарні:

дитина плаче, вередує;

дитина стала в'ялою;

є скарги на біль в усьому тілі.

Також за наявності температури тіла 38 і вище у дітей (38,5 і вище у дорослих) назначається приймання ібупрофену чи парацетамолу.

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