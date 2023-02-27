Только без уксуса: как быстро сбить температуру в домашних условиях

Бывают ситуации, когда под рукой нет лекарства и нужно сбить высокую температуру народными средствами. Читайте о том, какие из них безопасны, в материале ТСН.ua.

Врач-педиатр Виктория Сиротина рассказала, чем сбить температуру в домашних условиях у взрослых и детей, если у вас нет лекарства или они не действуют.

Температура тела, считающаяся нормой

Виктория отмечает, что температура тела от 36 до 37,2 градуса считается нормальной. Повышение температуры указывает на то, что в организме происходит воспалительный или инфекционный процесс. Поэтому не стоит пугаться, если цифра на термометре будет немного выше принятой нормы. Это значит, что организм формирует иммунинет.

Терапевт уверяет, что даже при высокой температуре мозг не повредится и тело не "сгорит". Поэтому не всегда целесообразно ставить себе цель во что бы то ни стало сбить ее.

Врачи вообще не советуют сбивать температуру тела до 38 градусов лекарством или народными средствами. Считается, что в этом случае человек мешает иммунитету формироваться. Если температура повышается дальше, следует задуматься о том, чем ее сбить. Лучше сначала попробовать народные средства, а уже потом прибегать к медикаментам.

Как быстро сбить температуру в домашних условиях без лекарств

Что нужно делать:

ребенка или взрослого лучше раздеть;

взять полотенце, смоченное в теплой воде, и обтирать им тело до понижения температуры;

давать больному большое количество воды, чтобы он ее пил.

Дети часто отказываются пить чистую воду, особенно во время болезни. Потому можно заменить ее детским соком. Главное, чтобы она получала достаточно жидкости.

Если температура тела позволяет можно и нужно купаться или гулять на улице.

Чего делать ни в коем случае нельзя

Врач просит обратить особое внимание на то, чего делать нельзя, если у взрослого или ребенка высокая температура:

обтирать уксусом тело;

ставить клизмы со спиртом или уксусом;

назначать пациенту сильнодействующие медицинские препараты или уколы без присмотра врача (анальгин, дексаметазон, ношпа, димедрол, папаверин и т.п.).

Такая самодеятельность может привести к серьезным последствиям.

Какие симптомы у детей с высокой температурой должны насторожить

Если у ребенка есть один или несколько таких симптомов, нужно сразу вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшую больницу:

ребенок плачет, капризничает;

ребенок стал дряблым;

есть жалобы на боли во всем теле.

Также при наличии температуры тела 38 и выше у детей (38,5 и выше у взрослых) назначается прием ибупрофена или парацетамола.

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