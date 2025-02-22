Трамп прокомментировал возможный визит в Москву 9 мая

Лидер США ясно заявил, что не планирует такую поездку.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение, опубликованное французским журналом Le Point, о его визите в Москву на 9 мая

Об этом сообщил корреспондент France 24 Фрейзер Джексон в своем сообщении в соцсети Х.

"Некоторые французские СМИ сообщали, что Дональд Трамп присоединится к Владимиру Путину в Москве для чествования памяти Второй мировой войны 9 мая, но президент Соединенных Штатов опроверг эту идею", — сообщил он.

По его словам, лидер США четко заявил, что не планирует подобную поездку.

“На вопрос, едет ли он в Москву, он ответил: “Нет, не еду”, — сообщил французский журналист, аккредитованный в Белом доме.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио подтвердил, что обсуждал встречу президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии.

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