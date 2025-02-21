Трамп приедет в Москву 9 мая – СМИ

Трамп пока не применил метод "сведения к Гитлеру" против украинцев, но уже назвал Зеленского диктатором.

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин встретятся в Москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

Об этом пишет французское издание Le Point.

"Для Владимира Путина 9 мая — самый важный день в году", – отмечает издание.

По словам журналистов, победа во второй мировой войне, которую целиком присвоили себе сначала Советский Союз, а потом и Россия, "позволяет Путину утверждать, что мир почти всем обязан СССР".

"По данным наших источников, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость Путина – Дональд Трамп. Какую победу они будут праздновать в 2025 году? Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану Келлога, завершатся... 9 мая", – говорится в публикации.

Авторы статьи предупреждают, что если Трампу и Путину удастся осуществить свои общие планы, то "9 мая 2025 года станет днем ​​их триумфа". Кроме того, если "победа" над Украиной будет объявлена 9 мая, это подтвердит один из путинских нарративов про "нацистскую Украину", которым кремлевский диктатор оправдывал развязывание войны против соседнего государства.

"Трамп пока не применил метод "сведения к Гитлеру" против украинцев, но уже назвал Зеленского диктатором и обвинил его в развязывании войны. Отпраздновать победу над украинцами 9 мая, по совпадению дат, эффектно вписать Вторую мировую войну в историю победы над украинцами, было бы способом продемонстрировать всему миру доказательство слов Путина о фашистах в Украине", – отмечают авторы статьи.

Напомним, Трамп заявил, что присутствие Зеленского на мирных переговорах "не очень важно". Американский президент обвинил своего украинского коллегу в неумении вести переговоры.

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