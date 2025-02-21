Нападки Трампа на Зеленского: в Евросоюзе сделали заявление

В Еврокомиссии подчеркивают, что после заявлений президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не подвергают сомнению то, что Российская Федерация является страной-агрессоркой.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер, сообщает "ЕП".

"Совершенно понятно, кто в этой ситуации агрессор. Это Россия начала войну. Это продолжение того, что мы уже видели ранее в Грузии, в Сирии, в Украине. Поэтому виновник здесь Россия", — подчеркнула Анита Гиппер, комментируя заявление Трампа, что Украине "не следовало начинать войну".

По ее словам, Евросоюз выступает за восстановление территориальной целостности Украины.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми подчеркнул, что Кремль не стремится договариваться о мире. Кроме того, пока говорить о приближении к урегулированию с помощью переговоров рано.

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