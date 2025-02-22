ЕС ищет способы конфисковать у РФ часть замороженных 280 миллиардов долларов

В Евросоюзе обсуждают, как замороженные российские активы могут быть использованы в качестве залога для запланированной Международной комиссии по претензиям, которая определит размер компенсации Украине за ущерб, причиненный войной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что в дальнейшем активы могут быть конфискованы, если Москва откажется возмещать ущерб. Речь идет о замороженных активах центрального банка России, с помощью которых ЕС хочет обеспечить стабильную поддержку Украины, особенно в свете того, что США могут сократить свою помощь Киеву. По словам источников, стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению ущерба в рамках потенциального мирного соглашения.

ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 280 млрд долларов российских активов, которые размещены в этих странах в форме ценных бумаг и валюты. Санкции, наложенные на отдельных россиян, заморозили дополнительно активы на сумму почти 58 млрд долларов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Главы министерства экономики и финансов Евросоюза Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что ЕС должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского Центробанка.

Другой обсуждаемый вариант предполагает, что ЕС обяжет государства-члены конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Но пока эксперты изучают, будет ли решение Международного уголовного суда по этому вопросу и жестокость атак оправдывать конфискацию в соответствии с уголовным законодательством государств-членов ЕС.

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Предложения о полной конфискации активов были отвергнуты несколькими членами ЕС, включая Германию и Францию. Европейский центральный банк также выразил обеспокоенность по поводу этой идеи. Их представители заявили, что такой шаг повлечет не только правовые и экономические последствия, но и окажет "драматическое влияние" на международную роль европейской валюты.

Предложение о конфискации российских активов усложняются тем, что "Большая семерка" уже использовала прибыль, полученную от них, для финансирования кредита в размере 50 миллиардов долларов для Украины.

Брюссель сообщил послам ЕС на этой неделе, что переговоры о создании Международной комиссии по претензиям начнутся 24 марта. Ее задачей будет оценка претензий о возмещении ущерба и определение точной суммы, подлежащей выплате.

"Без компенсации не может быть справедливости. Россия должна ответить за свою агрессию, и она должна заплатить", – заявила недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Россия может согласиться отдать активы на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины. Но при этом государство-агрессор будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на оккупированные Россией украинские территории.

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