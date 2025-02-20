В Польше нашли источник финансирования военной помощи и защиты Европы от РФ

Дональд Туск считает, что пора действовать быстро, чтобы усилить границы ЕС и поддержку Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает использовать замороженные активы РФ для финансирования помощи Украине.

Об этом он написал в своем аккаунте на социальной платформе X.

"Довольно разговоров, пора действовать! Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, охрану балтики и границы ЕС с Россией. Давайте быстро примем новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас же!", – заявил Туск.

Напомним, в СНБО объяснили, как Европа может получить возмещение за помощь Украине. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, если нужна компенсация за помощь Украине, было бы логично "конфисковать деньги, принадлежащие убийцам и разрушителям мирового порядка".

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