Заморозка помощи USAID: что означает для Украины

По словам Зеленского, Украина не получала значительные прямые бюджетные поступления от USAID, а замороженные средства касаются отдельных программ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти пути закрытия финансовых пробелов, вызванных заморозкой средств USAID. Особо критическим остается финансирование энергетического сектора и помощь ветеранам.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам Зеленского, Украина не получала значительные прямые бюджетные поступления от USAID, а замороженные средства касаются отдельных программ. В частности, среди них поддержка медицины, энергетики и ветеранских инициатив.

"Энергетика сейчас болезненная тема, ведь она постоянно находится под ударами. Но мы найдем способ перекрыть этот дефицит. Особо важным остается вопрос ветеранов. Мы не можем их оставить без поддержки, будем делать все возможное", — подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что часть замороженных средств направлялась на инфраструктурные проекты, но точные объемы остаются неизвестными из-за децентрализации финансовых потоков.

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"В некоторых городах были прямые контракты с USAID. Также определенную поддержку получали организации и журналисты. Но я не могу точно сказать, какие именно проекты пострадали", – пояснил он.

Зеленский также отметил, что уже обратился к министру финансов с просьбой предоставить подробный отчет о влиянии заморозки средств USAID на бюджет Украины.

"Я попросил своего министра финансов показать, где нам нужно найти средства, и он мне это продемонстрировал. Да, мы справимся", — подытожил президент.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в "мошенничестве" с расходованием средств и невиданной коррупции. Американский президент требует полностью закрыть агентство.