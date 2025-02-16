Сможет ли Украина выжить без поддержки США: Зеленский ответил

Украинский президент сказал, что не хочет думать о том, что США и Украина не будут являться стратегическими партнерами. "Я не хочу думать об этом", – сказал Зеленский.

У Украины будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс, но у нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я считаю, что это очень важно, критично. Но я не хочу об этом думать. Да, должны думать об этом..." – сказал Зеленский.

По его словам, отсутствие поддержки США будет "давить на мораль украинцев".

"Это будет хуже всего с самого начала войны", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина увеличила объемы оборонной промышленности, однако даже это не достаточно.

"Мы можем рассчитывать на наш уровень оборонной промышленности, но этого недостаточно", — добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, куда его пригласил американский президент Трамп. О Саудовской Аравии , где должны встретиться Путин и Трамп, речь не шла.

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