Зеленский рассказал, куда его пригласил Трамп

Зеленский рассказал, что Дональд Трамп дал ему свой прямой номер телефона и предложил звонить ему в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, куда его пригласил президент США Дональд Трамп.

О подробностях Зеленский сообщил в интервью NBC News.

Отвечая на вопрос, приглашал ли его Трамп в Белый Дом, а также в Саудовскую Аравию, украинский президент сказал следующее: "Нет, он не приглашал меня в Саудовскую Аравию..."

Зеленский прокомментировал также приглашение в Белый Дом.

"Знаете, он всегда говорит: "Я готов вас увидеть". Но, знаете ли, наши команды должны работать на дату. Мы тоже об этом говорили. Он дал мне свой номер телефона. Он сказал: "Это мой прямой номер. Ты должен позвонить мне в любой день, когда захочешь". И, да, большое тебе спасибо", – рассказал президент Украины.

Напомним, в ближайшие дни официальные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии. Цель – начать переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.

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