Зеленський розповів, куди його запросив Трамп

Президент України Володимир Зеленський розповів, куди його запросив президент США Дональд Трамп.

Про деталі Зеленський повідомив в інтерв'ю NBC News.

Відповідаючи на запитання, чи запрошував його Трамп до Білого Дому, а також до Саудівської Аравії, український президент сказав наступне: "Ні, він не запрошував мене до Саудівської Аравії..."

Зеленський прокоментував також запрошення до Білого Дому.

"Знаєте, він завжди каже: "Я готовий вас побачити". Але, знаєте, наші команди повинні працювати на дату. Ми теж про це говорили. Він дав мені свій номер телефону. Він сказав: "Це мій прямий номер. Ти маєш зателефонувати мені в будь-який день, коли захочеш". І, так, велике тобі спасибі", – розповів президент України.

Нагадаємо, найближчими днями офіційні особи США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії. Мета – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

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