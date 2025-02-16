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Зеленський розповів, куди його запросив Трамп

Зеленський розповів, куди його запросив Трамп

Трамп вже двічі сказав про зустріч із Зеленським, але спершу – переговори з його командою / Фото: ТСН.ua

Володими Зеленський розповів, що Дональд Трамп дав йому свій прямий номер телефону і запропонував телефонувати йому будь-коли.

Президент України Володимир Зеленський розповів, куди його запросив президент США Дональд Трамп.

Про деталі Зеленський повідомив в інтерв'ю NBC News. 

Відповідаючи на запитання, чи запрошував його Трамп до Білого Дому, а також до Саудівської Аравії, український президент сказав наступне: "Ні, він не запрошував мене до Саудівської Аравії..."

Зеленський прокоментував також запрошення до Білого Дому.

"Знаєте, він завжди каже: "Я готовий вас побачити". Але, знаєте, наші команди повинні працювати на дату. Ми теж про це говорили. Він дав мені свій номер телефону. Він сказав: "Це мій прямий номер. Ти маєш зателефонувати мені в будь-який день, коли захочеш". І, так, велике тобі спасибі", – розповів президент України.

Нагадаємо, найближчими днями офіційні особи США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії. Мета – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

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