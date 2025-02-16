Путін боїться Трампа, але мирну угоду без України не укласти – Зеленський 

Жоден світовий лідер не зможе домовитися з Володимиром Путіним без участі України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.

"Путін не хоче миру", — заявив Зеленський. "Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий президентом Трампом. І у нього є шанс — він сильний, і він може підштовхнути Путіна до мирних переговорів".

Водночас Зеленський закликав Трампа зберігати вірність Україні під час будь-яких контактів із російським керівництвом. Він підкреслив, що Києву буде "дуже важко" вижити без військової допомоги США, та висловив сподівання, що Україна залишатиметься в пріоритеті американської адміністрації.

"Я дуже хочу, щоб Україна була у пріоритеті для Трампа, а не Росія. Ми не такі великі, як Росія, але стратегічно ми важливіші для США, бо є справжніми партнерами, союзниками і поділяємо спільні цінності", — сказав український лідер.

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Зеленський також зазначив, що довіряє Трампу як президенту Сполучених Штатів. "Ваш народ проголосував за нього, і я поважаю їхній вибір", — підкреслив він.

Нагадаємо, найближчими днями офіційні особи США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії. Мета – розпочати переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України.