Трамп і Путін можуть зустрітися до кінця лютого – Bloomberg

Дату саміту двох лідерів планують зафіксувати до початку місяця Рамадан.
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна у Саудівській Аравії, на якій лідери двох країн обговорюватимуть припинення війни в Україні, може відбутися до 28 лютого. Увечері цього дня в мусульманських країнах розпочнеться священний місяць Рамадан.
Про це повідомляє Bloomberg.
Готувати ґрунт для зустрічі Трампа та Путіна будуть високопоставлені американські та російські чиновники. Їхня мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку Рамадану.
Повідомляється, що до складу американської делегації увійдуть радник з питань національної безпеки Майк Волтс, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф, представник президента США на Близькому Сході.
За інформацією Bloomberg, Путін також збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом у переговорах із високими ставками.
Серед них головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков, очільник зовнішньої розвідки Росії та соратник Путіна по радянському КДБ Сергій Наришкін, а також Кирило Дмитрієв , фінансист, який отримав освіту в Стенфорді та Гарварді та який має зв’язки з родиною російського президента — йому начебто відводиться ключова роль неофіційного каналу зв’язку із переговорниками Трампа.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори з представниками Росії про завершення війни в Україні. Участь представників України у зустрічі російських та американських високопосадовців у Саудівській Аравії спростував радник Офісу президента Михайло Подоляк.
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