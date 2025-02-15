Трамп і Путін можуть зустрітися до кінця лютого – Bloomberg

Дату саміту двох лідерів планують зафіксувати до початку місяця Рамадан.

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна у Саудівській Аравії, на якій лідери двох країн обговорюватимуть припинення війни в Україні, може відбутися до 28 лютого. Увечері цього дня в мусульманських країнах розпочнеться священний місяць Рамадан.

Про це повідомляє Bloomberg.

Готувати ґрунт для зустрічі Трампа та Путіна будуть високопоставлені американські та російські чиновники. Їхня мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку Рамадану.

Повідомляється, що до складу американської делегації увійдуть радник з питань національної безпеки Майк Волтс, держсекретар Марко Рубіо та Стів Віткофф, представник президента США на Близькому Сході.

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За інформацією Bloomberg, Путін також збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом у переговорах із високими ставками.

Серед них головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков, очільник зовнішньої розвідки Росії та соратник Путіна по радянському КДБ Сергій Наришкін, а також Кирило Дмитрієв , фінансист, який отримав освіту в Стенфорді та Гарварді та який має зв’язки з родиною російського президента — йому начебто відводиться ключова роль неофіційного каналу зв’язку із переговорниками Трампа.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори з представниками Росії про завершення війни в Україні. Участь представників України у зустрічі російських та американських високопосадовців у Саудівській Аравії спростував радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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