Макрон скликає екстрений саміт європейських лідерів: в чому причина

Ймовірно, лідери обговорять виклики, які поставив перед ними Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів для обговорення ситуації в Європі після останніх заяв президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на Мюнхенській безпековій конференції.

“Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа”, – заявив Сікорський.

Очікується, що на зустрічі, яка відбудеться в понеділок, європейські лідери обговорять виклики, які ставить перед ними адміністрація Трампа.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який також був присутній на дискусії, не підтвердив і не спростував проведення саміту.

Залишається незрозумілим, чи у зустрічі візьмуть участь усі лідери ЄС, або ж тільки представники окремих країн, а також чи буде запрошений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню попередив про небезпеку досягнення миру в Україні “через слабкість”. Так він відреагував на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

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