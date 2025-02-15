Безпекова конференція у Мюнхені: Зеленський підбив перші підсумки

У Європі дипломатичний рік починається з Мюнхенської безпекової конференції. Відбуваються зустрічі та розмови з лідерами й командами лідерів з усіх куточків нашого континенту.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Підтримка – відчутна. Єдність – незмінна. Вдячний за пакети підтримки для України, які готуються у Європі саме зараз, коли так важливо демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру", – зазначив український лідер.

Від Британії до Польщі, від Фінляндії до Іспанії – всі у Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими. Як переконаний глава держави, потрібні:

Збройні сили Європи;

координована, міцна дипломатія;

взаємодія з Америкою потрібна.

"Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою", – підсумував Володимир Зеленський.

Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, йшлося про членство у НАТО, розмову Трампа з Путіним та загрозу нового наступу РФ.

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