Як номер квартири може впливати на життя її мешканців

Про що говорить номер квартири, як він впливає на життя її мешканців

Нумерологія - одна з відомих та популярних псевдонаук нарівні з астрологією, алхімією. Багато хто її зневажає, але в певних ситуаціях задумається та ні-ні та й сплюне три рази та "сім разів відміряє". Американська нумерологиня Феліція Бендер вже давно розклала все життя по поличках. На її думку все в житті людини підпорядковується магії чисел.

Бендер вважає, що номер квартири або будинку може значно впливати на життя тих, хто в них живе. На її думку: «Кожна адреса містить вібраційну матрицю, яка визначає характер будинку». Виявивши цей характер, можна зрозуміти, чи підходить вам житло чи ні.

Як визначити вплив номеру помешкання на долю жителів

Нумерологія оперує простими числами, тому потрібно скорочувати великі числа до однозначних, елементарних. Кожне таке число характеризує людину, квартиру, будинок, інший об'єкт тим або іншим чином.

Щоб визначити потрібну цифру, номер будинку чи квартири потрібно звести до однозначного числа шляхом додавання всіх цифр. Наприклад, якщо номер вашої квартири – 88, то визначити цифру потрібно наступним чином: 8+8 = 16 = 1+6= 7. Вираховувати потрібно лише номер квартири або приватного будинку. Номер багатоквартирного будинку, вулиці або провулка значення не мають, вважає Феліція Бендер.

Винятками є числа 11 і 22, їх складати не потрібно, вони мають свої окремі значення.

Що означає номер вашої квартири

В будинку або квартирі номер 1 за версією Бендер будуть почувати себе відмінно мешканці, у яких в пріоритеті кар'єра та особистий розвиток. Вони не бояться самотності, тому сім'я для них не на першому місці. А ось людям сімейним, які потребують затишку та спокою, цей номер не підійде.

Другий номер квартири чи будинку, навпроти, ідеальний для сімейних пар з дітьми або без, для друзів, які бажають жити разом. Загалом, це чудове місце для створення міцного осередку суспільства.

Будинок №3 - це місце, де жителі сповнені оптимізму і енергії, де не вщухають веселощі та сміх. Тут добре спілкуватися з іншими, емоційно самовиражатися, займатися творчістю. Цей номер не підходить одинакам та для тих, хто любить гроші, — у мешканців вони ніби витікають крізь пальці.

Для тих, хто вибирає безпеку та стабільність підходить номер чотири. Тут найкраще почуватимуться консерватори — ті, хто думає про розвиток бізнесу, накопичення капіталу на старість. Не підійде цей номер веселунам і волелюбним.

Для вечірок, веселощів та пригод найкраще підходить житло під номером п'ять. Знову ж таки, воно протипоказано тим, хто шукає спокою. Якщо в планах створення сім'ї та будівництво світлого і стабільного майбутнього, то жити тут не варто, вважає Феліція Бендер. «П'ять — число надмірностей, тому ви, як і ваші гості, можете зловживати алкоголем, наркотиками, забагато їсти».

Житло під номером 6 також підходить сім'ям з дітьми, це оселя краси, виховання. Мінус житла з цим номером в тому, що його господарі можуть відчувати дискомфорт від власного перфекціонізму та від надмірного почуття відповідальності.

Ідеальне місце для самопізнання і споглядання, для тих, хто знаходиться в духовному пошуку — це будинок чи квартира під номером 7. Але він ніяк не підходить для тих, хто мріє будувати кар'єру і заробляти гроші. Тут уживуться письменники, науковці, викладачі, ті, хто не боїться самотності.

Якщо говорити про будинок, квартиру №8, це місце для тих, хто прагне до максимального фінансового добробуту і влади. В пріоритеті у господарів повинні бути гроші, інакше їм тут буде незатишно.

Житло з цифрою 9 підходить справжнім гуманістам, готовим ледь не цілодобово працювати на благо оточення. Його жителі самовіддані, альтруїсти, для яких головне духовність.

Щодо номерів 11 і 22. Як вважає Бендер, мешканці будинку чи квартири №11 будуть успішними у будь-якому починанні, особливо — у духовному розвитку, якщо допомагатимуть іншим. У стінах будинку чи квартири 22 відмінно почуватимуть себе письменники, архітектори і ті, хто багато працює для покращення життя оточення

Що робити, якщо номер не підходить

У різних культурах щасливими та нещасливими вважаються різні числа.

Нумерологія не вимагає мешканців квартири чи дому з «неправильним номером» тікати звідти. Що можна зробити, «Якщо будинок не дає потрібної енергії", не відповідає вашому типу? Як переконує Феліція Бендер, можна поміняти номер на відповідний особисто вам. "Просто повісьте потрібну цифру на внутрішню сторону дверей» та додайте її до тієї яка вже є. Таким чином якщо квартира 23 має буйну вдачу п'ятірки, то дописавши на зворотному боці дверей цифру 8, ми зробимо вже тиху четвірку, через те, що 2+3+8=13, де 1+3 = 4.

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