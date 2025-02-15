Как номер квартиры, дома может влиять на жизнь ее обитателей

О чем говорит номер квартиры, как он влияет на жизнь ее обитателей

Нумерология – одна из известных и популярных псевдонаук наравне с астрологией, алхимией. Многие ее презирают, но в определенных ситуациях задумаются и нет-нет и сплюнут три раза и "семь раз отмеряют". Американская нумерологиня Фелиция Бендер уже давно разложила всю жизнь по полочкам. По ее мнению, все в жизни человека подчиняется магии чисел.

Бендер считает, что номер квартиры или дома может оказывать значительное влияние на жизнь тех, кто в них живет. По ее мнению: «Каждый адрес содержит вибрационную матрицу, определяющую характер дома». Обнаружив этот характер, можно понять, подходит ли вам жилье или нет.

Как определить влияние номера жилья на судьбу жителей

Нумерология оперирует простыми числами, поэтому нужно сокращать большие числа до однозначных, элементарных. Каждое такое число характеризует человека, квартиру, дом, другой объект тем или иным образом.

Чтобы определить нужную цифру, номер дома или квартиры следует свести к однозначному числу путем сложения всех цифр. К примеру, если номер вашей квартиры – 88, то определить цифру нужно следующим образом: 8+8 = 16 = 1+6= 7. Вычислять нужно только номер квартиры или частного дома. Номер многоквартирного дома, улицы или переулка значения не имеют, считает Фелиция Бендер.

Исключения являются числа 11 и 22, их складывать не нужно, они имеют свои отдельные значения.

Что значит номер вашей квартиры

В доме или квартире номер 1 по версии Бендер будут чувствовать себя хорошо жители, у которых в приоритете карьера и личное развитие. Они не боятся одиночества, потому что семья для них не на первом месте. А вот людям семейным, нуждающимся в уюте и покое, этот номер не подойдет.

Второй номер квартиры или дома, напротив, идеален для семейных пар с детьми или без, для друзей, желающих жить вместе. В общем, это прекрасное место для создания крепкой ячейки общества.

Дом №3 – это место, где жители полны оптимизма и энергии, где не утихает веселье и смех. Здесь хорошо общаться с другими, эмоционально самовыражаться, заниматься творчеством. Этот номер не подходит одиночкам и тем, кто любит деньги, — у жителей они вытекают сквозь пальцы.

Для тех, кто выбирает безопасность и стабильность, подходит номер четыре. Здесь лучше будут чувствовать себя консерваторы — те, кто думает о развитии бизнеса, накоплении капитала на старость. Не подойдет этот номер весельчакам и свободолюбивым.

Для вечеринок, веселья и приключений лучше всего подходит жилье под номером пять. Опять же, оно противопоказано ищущим покоя. Если в планах создания семьи и постройки светлого и стабильного будущего, то жить здесь не стоит, считает Фелиция Бендер. «Пять — число излишеств, поэтому вы, как и ваши гости, можете злоупотреблять алкоголем, наркотиками, слишком много есть».

Жилье под номером 6 также подходит семьям с детьми, это дом красоты, воспитания. Минус жилья с этим номером в том, что его владельцы могут испытывать дискомфорт от собственного перфекционизма и от чрезмерного чувства ответственности.

Идеальное место для самопознания и созерцания, для тех, кто находится в духовном поиске – это дом или квартира под номером 7. Но он никак не подходит для тех, кто мечтает строить карьеру и зарабатывать деньги. Здесь уживутся писатели, ученые, преподаватели, те, кто не боится одиночества.

Если говорить о доме, квартире №8 - это место для тех, кто стремится к максимальному финансовому благополучию и власти. В приоритете у хозяев должны быть деньги, иначе им здесь будет неуютно.

Жилье с цифрой 9 подходит настоящим гуманистам, готовым чуть ли не круглосуточно работать на благо окружения. Его жители самоотверженные, альтруисты, для которых главное духовность.

Что касается номеров 11 и 22. Как считает Бендер, жители дома или квартиры №11 будут успешными в любом начинании, особенно в духовном развитии, если будут помогать другим. В стенах дома или квартиры 22 будут отлично чувствовать себя писатели, архитекторы и те, кто много работает для улучшения жизни окружения

Что делать, если номер не подходит

В разных культурах счастливыми и несчастливыми считаются разные числа.

Нумерология не требует жильцов квартиры или дома с неправильным номером бежать оттуда. Что можно сделать, «Если дом не дает нужной энергии», не соответствует вашему типу? Как убеждает Фелиция Бендер, можно поменять номер на соответствующий лично вам. «Просто повесьте нужную цифру на внутреннюю сторону двери» и добавьте ее к уже имеющейся. Таким образом если квартира 23 имеет буйный характер пятерки, то дописав на оборотной стороне двери цифру 8 мы сделаем из нее тихую четверку, потому что 2+3+8=13, где 1+3 = 4.

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