“Велика сімка” не радить Росії відмовлятися від переговорів про мир

У G7 входять США, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Японія.

Нові санкції проти Росії залежатимуть від готовності Москви до “сумлінних” мирних переговорів з Україною.

Про це заявили у суботу, 15 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7), повідомляє Reuters.

“Будь-які нові додаткові санкції мають бути пов’язані з тим, чи Російська Федерація докладе реальних, добросовісних зусиль, щоб остаточно припинити війну проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенної, незалежної країни”, - йдеться у заяві.

Міністри G7, серед яких держсекретар США Марко Рубіо, мають намір продовжити спільну роботу щодо досягнення міцної мирної угоди для України з надійними гарантіями безпеки, щоб "війна не почалася знову".

У G7 входять США, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Японія.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні.

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