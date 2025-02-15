Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Велика сімка” не радить Росії відмовлятися від переговорів про мир

“Велика сімка” не радить Росії відмовлятися від переговорів про мир

"Велика сімка" прив'язала санкції проти Росії до мирних переговорів / Фото: ТСН.ua

У G7 входять США, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Японія.

Нові санкції проти Росії залежатимуть від готовності Москви до “сумлінних” мирних переговорів з Україною. 

Про це заявили у суботу, 15 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7), повідомляє Reuters.

“Будь-які нові додаткові санкції мають бути пов’язані з тим, чи Російська Федерація докладе реальних, добросовісних зусиль, щоб остаточно припинити війну проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенної, незалежної країни”, - йдеться у заяві. 

Міністри G7, серед яких держсекретар США Марко Рубіо, мають намір продовжити спільну роботу щодо досягнення міцної мирної угоди для України з надійними гарантіями безпеки, щоб "війна не почалася знову".  

У G7 входять США, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Японія.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація