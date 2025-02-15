Росія евакуює свої кораблі з Сирії: в чому причина

Таке рішення пов'зане з втратою впливу на сирійську владу.

Велика Британія зафіксувала проходження через Ла-Манш шести російських військових і торговельних суден, які перевозили боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters.

Королівський військово-морський флот та Королівські ВПС стежили за переміщенням російських кораблів, які вийшли із Сирії.У британському оборонному відомстві наголосили, що Росія евакуює військові ресурси після втрати впливу на сирійську владу.

“Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як Путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та заповнені боєприпасами. Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але все ще залишається загрозою”, – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

У британському оборонному відомстві додали, що війна в Україні вплинула на здатність Москви утримувати Башара Асада при владі.

Нагадаємо, нове керівництво Сирії розпустило армію та різні повстанські угруповання та працює над їх інтеграцією в нові збройні сили країни.

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