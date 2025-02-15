На що має піти Путін, аби припинилась війна: відповідь Келлога

Росія має відмовитися від використання своєї армії в майбутньому.

У Трампа сказали, на що має піти Путін, щоб досягти миру. Зокрема, йдеться про територіальні поступки.

Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Це мають бути й територіальні поступки, але не лише. Може бути відмова від використання збройних сил в майбутньому, можливо, зменшення кількості особового складу", - заявив Келлог.

Як приклад він наводить альянси РФ з Іраном, КНДР та Китаєм. Цього не було ще кілька років тому.

"Зараз, я вважаю, дуже важливо, щоб такі альянси не формувались", - завершив Келлог.

Він додав, що "деякі поступки" необхідні й з боку України.

Раніше Келлог сказав, що війна в Україні має завершитися швидше, ніж через рік.

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