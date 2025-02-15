Келлог сказав, коли має закінчитися війна в Україні

Питання полягає в тому, коли буде покладено край російській агресії.

Говорити про те, що війна в Україні закінчиться 2026 року, є неправильним. Вона має завершитися швидше, ніж через рік.

Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Ми кажемо, що ще рік буде йти? Ні. Ми говоримо про те, що це має бути швидше (йдеться про завершення війни — ред.)", — говорить він.

Спецпосланник США наголосив, що він "живе за часом Трампа". Коли останній "просить тебе щось зробити, то вже завтра питає, чому це не зроблено".

"Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони. Це має бути стало, довготривало. Щоб забезпечило суверенітет України", — зазначив Кіт Келлог.

І коли російська агресія зупиниться, наголошує він, вона більше ніколи не має початися. Також важливо, щоб не було наслідків для жодних сторін.

Раніше у США сказали, що вважають договір з Україною щодо корисних копалин важливим. Це потрібно для того, щоб американський народ усвідомив, чому слід продовжувати підтримувати нашу державу.

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