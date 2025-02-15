Договір про мир не буде визначальним успіхом для безпеки України — Келлог

Потрібно створити “середовище” для стабільного довгострокового миру.

Ні припинення вогню, ні довгостроковий мирний договір не буде визначальним успіхом для безпеки України.

Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, безпека України полягає в досягненні “правильних цілей” і створенні “середовища”, в якому можна працювати для стабільного довгострокового миру.

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“Ви повинні зрозуміти — припинення вогню і довгостроковий мирний договір не будуть визначати успіх. Визначити успіх можна буде тоді, коли буде порушено припинення вогню, за тим, як всі сторони на це відреагують”, - наголосив Кіт Келлог.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог у четвер, 13 лютого, заявив в ефірі телеканалу Fox News, що Україна не зможе повернути всі території до кордонів 2014 року. На його думку, майбутня угода потенційно передбачатиме втрату Україною територій, але Сполученим Штатам зовсім необов'язково визнавати це.

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