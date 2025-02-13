Що буде після підписання мирної угоди: Келлог нагадав про "доктрину Уеллса"

Спецпредставник Трампа наголосив, що повернення до кордонів 2014 року не буде.

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог у четвер, 13 лютого, заявив в ефірі телеканалу Fox News, що Україна не зможе повернути всі території до кордонів 2014 року. На його думку, майбутня угода потенційно передбачатиме втрату Україною територій, але Сполученим Штатам зовсім не обов'язково визнавати її.

Про це пише "Interfax-Україна".

"Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Гегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року та кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тож я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але дивіться, не обов’язково це визнавати”, – сказав Келлог.

Він нагадав, що аналогічна ситуація була з країнами Балтії, коли їх захопив Радянський Союз.

"Існувала така річ, яка називалася доктриною Уеллса. Ми ніколи не казали, що вони володіють країнами. Казали, що країни просто під домінуванням”, – пояснив Келлог.

Водночас він зауважив, що необхідно досягти справжнього, стабільного, довгострокового миру, а це залежатиме великою мірою від європейців.

"Це в їхньому дворі. Це в їхніх інтересах. Але це одна з причин, чому ми тут, у Мюнхені, розмовляємо з вищим керівництвом, міністрами закордонних справ, прем’єр-міністрами, президентами країн. Ми маємо переконатися, що вони це розуміють", – заявив Кіт Келлог.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде своєрідним "розмежуванням, яке не влаштує жодну зі сторін". Водночас всім варто визнати, що кордони 2014 року повернути не вдасться.

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