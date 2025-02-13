Відстрочка від мобілізації: в Міноборони прокоментували зміни в "Резерв+"

Коли військовозобов'язаний подає запит у застосунку "Резерв+", реєстр "Оберіг" запитує його дані в інших реєстрах, щоб підтвердити підставу для відстрочки. Наповнення реєстрів та налагодження взаємодії між ними вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу.

Так заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко відповіла на запитання користувачів про неможливість в деяких випадках подовжити відстрочку автоматично.

Чому подовжити відстрочку автоматично стало проблематично

"Постанова уряду №560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження "за наявності технічної можливості", і ми активно працюємо над її забезпеченням. Щоб усі відстрочки в "Резерв+" продовжувались автоматично", — зазначили в Міноборони.

Люди з інвалідністю мають відстрочку на три місяці, а не на рік

Також заступниця міністра оборони пояснила, чому люди з інвалідністю мають відстрочку на три місяці, а не на рік, як було раніше.

За її словами, відстрочка триває до кінця оголошеної мобілізації. Воєнний стан та мобілізація подовжують кожні 90 днів новим указом — тож підстави для відстрочки мають перевірятись заново.

"Люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, можуть більше не перейматись — їхні відстрочки в "Резерв+" будуть продовжуватись автоматично під час кожного продовження мобілізації. Якщо збережеться підстава в реєстрі Пенсійного фонду. Працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для всіх людей з інвалідністю", — додала заступниця міністра оборони

Чому не можна подовжити студентську відстрочку до кінця семестру

"У кожному ЗВО — свій графік навчального процесу, що ускладнює надання відстрочок до кінця семестру. А чіткого визначення семестру в законодавстві поки немає", — пояснила вона.

Тому в "Резерв+" відстрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відстрочка продовжується автоматично

Нагадаємо, рада підтримала подовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатним". Тож термін проходження ВЛК подовжили до 5 червня 2025 року. Рішення підтримали 313 народних депутатів.

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