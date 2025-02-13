Берінчик і Девіс показали вагу перед чемпіонським боєм

Українець виявився зовсім трохи важчим за американця.
Володар титулу WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик та американець Кейшон Девіс пройшли традиційну процедуру зважування напередодні чемпіонського бою.
Обидва боксери вклались у ліміт легкого дивізіону (до 61,2 кг). Український чемпіон виявився зовсім трохи важчим за американського претендента – 61,05 кг проти 60,87 кг.
Додамо, що після зважування боксери провели фінальну битву поглядів, яка закінчилася невеличкою сутичкою зі штовханиною.
Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".
Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.
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У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.
В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.
Раніше Девіс спробував вирвати пояс у Берінчика під час їхньої першої дуелі поглядів.
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