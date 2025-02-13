Беринчик и Дэвис показали вес перед чемпионским боем

Украинец оказался совсем немного тяжелее американца.

Обладатель титула WBO в легком весе украинец Денис Беринчик и американец Кейшон Дэвис прошли традиционную процедуру взвешивания накануне чемпионского боя.

Оба боксера уложились в лимит легкого дивизиона (до 61,2 кг). Украинский чемпион оказался совсем немного тяжелее американского претендента – 61,05 кг против 60,87 кг.

Добавим, что после взвешивания боксеры провели финальную битву взглядов, которая закончилась небольшой стычкой с толкотней.

Поединок между Беринчиком и Дэвисом состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

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В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

Ранее Дэвис попытался вырвать пояс у Беринчика во время их первой дуэли взглядов.

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