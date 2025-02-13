В Польше пьяная украинка оставила дома 5 детей без еды и в холоде

34-летняя украинка оставила дома пятерых голодных детей в неотапливаемом помещении. На другой день она вернулась пьяная.

В Польше 34-летняя гражданка Украины ночью ушла из дома, оставив без присмотра 5 маленьких детей в неотапливаемом холодном помещении.

Об этом пишет Lublin112.pl.

В полицию обратился знакомый семьи. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили пятерых детей от 1 до 11 лет, оставшихся без присмотра взрослых. Дети были голодны и находились в холодном помещении без отопления.

Их мать, 34-летняя украинка, ночью ушла из дома, оставив детей без присмотра взрослых. Когда на следующий день женщина вернулась в квартиру, она была под хмельком. Проверка на алкотестере показала почти промилле алкоголя в ее организме.

Также читайте Украинские беженцы в Польше рискуют остаться без лечения: подробности

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала троих детей в связи с тяжелым состоянием здоровья. Об инциденте был сообщен суд по делам семьи и несовершеннолетним в Ополе-Любельском. По решению суда детей передали на воспитание соседу.

34-летнюю мать задержали и доставили в полицию. В скором времени ей будет предъявлено обвинение в создании опасности для своих детей непосредственной гибели или серьезного вреда здоровью. За совершенное ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Польше пьяная украинка устроила ДТП, а затем с пассажиром избила медиков "скорой".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.