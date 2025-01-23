В Варшаве избили таксиста-беларуса, приняв его за украинца

В Варшаве пассажиры устроили конфликт с таксистом из Беларуси, которого приняли за украинца из-за употребленного им русского слова. Мужчину обзывали "украинской свиньей" и пожелали ему "умереть на войне".

Об этом сообщает белорусское издание Most, основанное в Польше.

Пассажирами в такси были двое парней и две девушки. Конфликт начался из-за курения электронной сигареты одной из пассажирок. Водитель попросил делать это при открытом окне.

Также читайте Польша меняет правила трудоустройства для украинцев: что нужно знать

Во время спора о вреде такого курения водитель употребил русское слово, не вспомнив польского. Тогда пассажиры заподозрили, что таксист приехал из Украины и начали донимать его тем, почему он не на войне.

В конце концов, таксист отказался продолжать поездку и попросил пассажиров покинуть авто.

Одна из девушек, выходя из машины, плюнула на водителя и назвала его "украинской свиньей". Один из парней ударил по задним дверям, оставив вмятину, а другой - распылил ему в лицо газовый баллончик.

Когда таксист вышел из машины, его несколько раз ударили, выкрикивая на польском языке: "Убирайся".

В инцидент вмешалась полиция. Белорус, принятый за украинца, обратился к полицейским с заявлением, чтобы привлечь своих обидчиков к ответственности.

Напомним, в Варшаве водитель микроавтобуса сбил насмерть 14-летнего подростка из Украины. После ДТП транспортное средство не остановилось, а уехало с места аварии.

Читайте также: