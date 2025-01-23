У Варшаві побили таксиста-білоруса, прийнявши його за українця

У Варшаві пасажири влаштували конфлікт із таксистом із Білорусі, якого прийняли за українця через вжите ним російське слово. Чоловіка обзивали “українською свинею” та бажали йому “померти на війні”.

Про це повідомляє білоруське видання Most, яке засноване в Польщі.

Пасажирами у таксі були двоє хлопців і дві дівчини. Конфлікт почався через паління електронної сигарети однією з пасажирок. Водій попросив робити це при відчиненому вікні.

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Під час суперечки про шкідливість такого паління водій вжив російське слово, не згадавши польського відповідника. Тоді пасажири запідозрили, що таксист приїхав із України, і почали діймати його тим, чому він не на війні.

Зрештою таксист відмовився продовжувати поїздку і попросив пасажирів покинути авто.

Одна з дівчат, виходячи з машини, плюнула на водія та назвала його “українською свинею”. Один із хлопців вдарив по задніх дверях, залишивши вм’ятину, а інший — розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Коли таксист вийшов із машини, його кілька разів ударили, вигукуючи польською мовою: “Забирайся”.

В інцидент втрутилася поліція. Білорус, якого прийняли за українця, звернувся до поліцейських із заявою, щоб притягнути своїх кривдників до відповідальності.

Нагадаємо, у Варшаві водій мікроавтобуса збив на смерть 14-річного підлітка з України. Після ДТП транспортний засіб не зупинився, а поїхав з місця аварії.

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