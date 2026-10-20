Мерц: США більше не беруть участі в обороні України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі в обороні України та фінансуванні її військових потреб. За його словами, Німеччина разом із іншими європейськими та неамериканськими союзниками змушена самостійно покривати витрати на захист України та придбання військового обладнання.

Про це пише видання Bloomberg.

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«Це дійсно величезне навантаження для наших бюджетів і серйозний виклик для Європейського Союзу, — наголосив Мерц. — Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати це робити, доки ця жахлива війна не закінчиться».

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Заяви німецького канцлера лунають на тлі зростаючого занепокоєння тим, що Європа недооцінює масштабну російську загрозу. Мерц підкреслив, що Володимир Путін прагне не лише завдати поразки Україні, а й дестабілізувати увесь политичний порядок на європейському континенті та підірвати демократію.

Тепер європейські лідери опинилися перед перспективою підтримувати Україну власноруч. Водночас у ЄС усвідомлюють, що найближчим часом не зможуть повноцінно замінити американські системи протиповітряної оборони та обмін розвідувальними даними.

Мерц запевнив, що європейські уряди вже почули «тривожний дзвінок» і розпочали реформування системи оборони, щоб стати більш незалежними та здатними захищати себе самостійно в межах НАТО. Також він зазначив, що під час кожної зустрічі намагається переконати Дональда Трампа у тому, що стабільна Європа є вигідним і цінним партнером для самих США.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про суттєве зменшення військової підтримки з боку Вашингтона. За його словами, США урізали обмін розвідувальними даними, сповільнили роботу супутникового зв’язку Starlink та затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, що ускладнює захист українських міст від російських балістичних атак.

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