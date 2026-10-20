Мерц: США больше не принимают участия в обороне Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в обороне Украины и финансировании ее военных нужд. По его словам, Германия вместе с другими европейскими и неамериканскими союзниками вынуждена самостоятельно покрывать расходы по защите Украины и приобретению военного оборудования.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Реклама

«Это действительно огромная нагрузка для наших бюджетов и серьезный вызов Европейскому Союзу, — подчеркнул Мерц. — Но мы это делаем и стараемся продолжать это делать, пока эта ужасная война не закончится».

Реклама

Заявления немецкого канцлера раздаются на фоне растущего беспокойства тем, что Европа недооценивает масштабную российскую угрозу. Мерц подчеркнул, что Владимир Путин стремится не только нанести поражение Украине, но и дестабилизировать весь политический порядок на европейском континенте и взорвать демократию.

Теперь европейские лидеры оказались перед перспективой поддерживать Украину своими руками. В то же время в ЕС отдают себе отчет, что в ближайшее время не смогут полноценно заменить американские системы противовоздушной обороны и обмен разведывательными данными.

Мерц заверил, что европейские правительства уже услышали «тревожный звонок» и приступили к реформированию системы обороны, чтобы стать более независимыми и способными защищать себя самостоятельно в рамках НАТО. Также он отметил, что во время каждой встречи пытается убедить Дональда Трампа в том, что стабильная Европа является выгодным и ценным партнером для самих США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном уменьшении военной поддержки со стороны Вашингтона. По его словам, США урезали обмен разведывательными данными, замедлили работу спутниковой связи Starlink и задерживают поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, что усложняет защиту украинских городов от российских баллистических атак.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров