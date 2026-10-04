Украина, Россия и США могут встретиться до конца октября: Зеленский назвал формат

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соединенные Штаты предложили провести до конца октября встречу с участием Украины, России и США. Речь идет о переговорах на техническом уровне в трехстороннем формате.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 4 октября.

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По его словам, накануне он общался с переговорной американской командой. Украина готова присоединиться к предложенному формату.

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Где могут состояться переговоры

Зеленский отметил, что местом проведения встречи могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, которую определит американская сторона.

«Американская сторона сегодня контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате провести встречу», — сказал президент.

Мерц заявил о необходимости усиления помощи Украине

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил необходимость срочно усилить помощь Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, вооружение, в котором нуждается Украина, необходимо производить как можно скорее.

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Мерц также рассказал, что по приезде в Киев уже трижды слышал воздушные тревоги. Он особо отметил работу украинской системы оповещения.

Напомним, Германия стремится ускорить процесс вступления Украины в ЕС и готова отстаивать эту позицию в Брюсселе, заявил Фридрих Мерц, однако ключевым условием остается активное продолжение реформ.

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