Астрологи назвали самый главный цвет в одежде для каждого знака зодиака: проверьте по списку свой

Какой цвет подходит для каждого знака зодиака / © Mixnews

Реклама

Цвет одежды может влиять не только на то, как выглядит ваш образ, но и на настроение и внутренние ощущения. Астрологи считают, что каждый знак зодиака имеет свой оттенок, который лучше подчеркивает его характер, темперамент и природную энергию. Какой цвет подходит каждому зодиаку — проверьте свой в списке и узнайте, какой оттенок следует чаще добавлять к своему аутфиту.

Раньше мы писали о знаках зодиака, которые никогда не забудут, что вы им должны деньги.

Реклама

Овен — красный

Для энергичного Овна главным цветом считается красный. Он подчеркивает решительность, активность и уверенность представителей этого знака. Красное платье, свитер, пальто или даже небольшой аксессуар помогут сделать образ более выразительным.

Реклама

Телец — зеленый

Тельцам астрологи советуют обратить внимание на зеленый. Этот естественный цвет ассоциируется со стабильностью, спокойствием и любовью к комфорту. Особенно гармоничный вид в гардеробе Тельца будут иметь оливковый, шалфейный и глубокий изумрудный оттенки.

Близнецы — желтый

Жизнерадостным Близнецам подходит желтый. Он перекликается с их любознательностью, легкостью в общении и любовью к новым впечатлениям. Необязательно одеваться в него с головы до ног, достаточно сумки, шарфа или свитера.

Рак — белый

Для Рака главным цветом в одежде считается белый. Он подчеркивает мягкость, чувствительность и стремление к душевному комфорту. Молочный, жемчужный и кремовый хорошо соответствуют энергетике этого знака.

Лев — золотой

Льву сложно оставаться незаметным, поэтому его цвет — золотой. Он ассоциируется с роскошью, уверенностью и желанием быть в центре внимания. Золотые детали особенно успешно дополняют праздничные и вечерние образы.

Реклама

Дева — бежевый

Девам астрологи рекомендуют естественный бежевый. Сдержанный и благородный оттенок соответствует их любви к порядку, практичности и продуманным деталям. Бежевый легко комбинируется с белым, коричневым, черным и серым.

Весы — розовый

Для Весов главным цветом называют розовый. Он подчеркивает их дипломатичность, романтичность и стремление к гармонии. В то же время, вместо яркого розового можно выбрать пудровый или припыленный оттенок.

Скорпион — бордовый

Скорпионам подходят насыщенные темные цвета, а главным среди них астрологи называют бордовый. Он подчеркивает загадочность, силу характера и уверенность представителей знака. Бордовый особенно эффектен в верхней одежде и вечерних образах.

Стрелец — фиолетовый

Стрельцу следует обратить внимание на фиолетовый. Этот оттенок символизирует свободу, творчество и стремление к новому. Для повседневного гардероба подойдут также лавандовый, сливовый и сиреневый.

Реклама

Козерог — черный

Козерогам больше всего соответствует классический черный. Он подчеркивает серьезность, дисциплинированность и целеустремленность этого знака. Черный костюм, пальто или платье легко вписываются в базовый гардероб и всегда смотрятся уместно.

Водолей — голубой

Для нестандартного Водолея астрологи выбирают голубой. Он символизирует свободу, независимость и открытость к новому. Особенно интересный вид будут иметь холодные оттенки голубого в сочетании с белым или серым.

Рыбы — бирюзовый

Рыбам рекомендуют бирюзовый — цвет, сочетающий спокойствие голубого и энергию зеленого. Он хорошо отвечает мечтательности, интуиции и чувствительности представителей этого знака. Бирюзовый можно использовать как в основной одежде, так и в аксессуарах.

Новости партнеров

Новости партнеров